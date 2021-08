Domper voor Club Brugge: goal van Vormer volstaat niet voor derbyzege na late gelijkmaker

Club Brugge is in de stadsderby niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel. Tegen Cercle Brugge leek het op weg naar een eenvoudige zege na een treffer van Ruud Vormer in de eerste helft, maar in de absolute slotfase maakte Waldo Rubio nog uit het niets gelijk. Club Brugge ging in de tweede helft op zoek naar de 2-0, maar kreeg in de blessuretijd uiteindelijk het deksel op de neus. Cercle blijft zo ongeslagen na drie wedstrijden. Club Brugge start met 5 op 9 aan de competitie.