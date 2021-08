Artsen in de regio van de Waalse overstromingsgebieden stellen meer ziektes vast die een direct gevolg zijn van de overstromingen. “Vooral luchtweginfecties zijn opvallend. Daarvan krijgen we tweemaal meer meldingen binnen dan normaal”, zegt Lara Kotlar van Aviq, dat de medische toestand in Wallonië monitort.