De bosbranden in Griekenland hebben een eerste dodelijk slachtoffer geëist. Een man van 38 kreeg een hoogspanningsmast over zich heen. De situatie in het land gaat van erg naar nog veel erger: de branden geraken maar niet onder controle en massale evacuaties worden in gang gezet. Duizenden mensen hebben hun huis en al hun bezittingen moeten achterlaten.