Canadese vrouwen pakken olympische titel na zenuwslopende strafschoppenreeks

Canada heeft zich vrijdag tot olympisch kampioen gekroond in het vrouwenvoetbal op de Olympische Spelen van Tokio. Canada versloeg in de finale na strafschoppen Zweden met 3-2. Na verlengingen stond het 1-1.

Zweden stond lange tijd op voorsprong dankzij een treffer van Stinia Blackstenius (34.), maar Canada maakte na rust gelijk dankzij een rake strafschop van Jessie Fleming (67.). Er kwamen strafschoppen aan te pas en daarin regende het missers. De vierde Zweedse misser van Jonna Andersson gaf bij de zesde strafschop de Canadese Julia Grosso de kans het af te maken. Zij twijfelde niet en schoot raak. Het was de eerste keer dan een olympische finale in het vrouwenvoetbal beslist werd met strafschoppen.

Voor Zweden is het een erg zure nederlaag. Vijf jaar geleden in Rio moesten ze ook al tevreden zijn met zilver na een nederlaag in de finale tegen Duitsland. Canada won de voorbije twee olympiades brons. Het is hun eerste olympische titel.

De finale in Yokohama werd pas om 21 uur Japanse tijd (14 uur Belgische tijd) afgetrapt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 11 uur Japanse tijd (4 uur) Belgische tijd te starten, maar vanwege de hitte op het middaguur in Japan werd besloten ‘s avonds te spelen.

Donderdag verzekerden de Amerikaanse vrouwen zich al van het brons. Zij versloegen in een spectaculaire troostfinale Australië met 4-3.