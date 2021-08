OVERZICHT. Deze Belgen komen vannacht en zaterdag in actie: nog een Limburgse medaille?

Zowel de Belgian Cheetahs als de Belgian Tornados vechten zaterdag voor een medaille op de 4x400 meter. Kenny De Ketele en Lummenaar Robbe Ghys willen in het baanwielrennen een medaille in de ploegkoers. Komt er dan toch nog een zesde Belgische medaille?

23u00: Atletiek, marathon vrouwen: Mieke Gorissen uit Diepenbeek en Hanne Verbruggen

Geen medaillekansen voor onze meisjes in de marathon, die vooral moeten genieten van hun deelname.

23u47: Golf, ronde 4 vrouwen: Manon De Roey

De Roey zakte na dag drie naar de 34ste plaats. Een medaillekans zat er nooit in. Op de slotdag moet ze proberen nog enkele plaatsjes te stijgen.

© AFP

09u55: Baanwielrennen, ploegkoers mannen: Robbe Ghys uit Lummen en Kenny De Ketele

Na het debacle van Kopecky en D’hoore in de ploegkoers bij de vrouwen ligt nu alle hoop bij Kenny De Ketele en Robbe Ghys om België een zesde medaille te schenken. Ze zijn geen topfavoriet, die eer is weggelegd voor Denemarken (met Michael Morkov). Ook Duitsland (met Roger Kluge), Frankrijk (Benjamin Thomas), Nederland (met Jan-Willem Van Schip) en Italië (Elia Viviani) zijn kanshebbers. En ook Spanje, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland kunnen meedoen voor de medailles. De Belgen moeten hopen op een vrij gesloten race om zo hun technisch meesterschap uit te spelen. De Izu Velodrome doet De Ketele trouwens denken aan de Gentse Blaarmeersen. Als dat geen goed teken is.

12u00: Paardensport, landencompetitie jumping: Pieter Devos, Jerôme Guery en Grégory Wathelet

Als je tweede eindigt in de kwalificaties, dan maak je in de finale kans op een medaille. Maar opgelet: ook in de individuele kwalificaties waren de Belgen heel sterk, in de finale ging het echter volledig mis. Maar een medaille is echt wel mogelijk. De Belgen bewezen eerder al op internationale landencompetities dat ze wereldtop zijn. Zo werden ze onder meer Europees kampioen.

14u30: Atletiek, 4x400 meter vrouwen, finale: Belgian Cheetahs

Een medaille zit er wellicht niet in, maar in een aflossingsnummer weet je nooit, er kan vanalles gebeuren. Jammer dat Cynthia Bolingo, de beste Belgische op de 400 meter, geblesseerd is. Maar Naomi Van Den Broeck, Paulien Couckuyt, Imke Vervaet en Camille Laus zullen tot het uiterste gaan. Op het WK werden ze toch maar knap vijfde, dus wie weet.

© BELGA

14u50: Atletiek, 4x400 meter mannen, finale: Belgian Tornados

De Belgian Tornados kwalificeerden zich voor hun vierde olympische finale op een rij. Eerder werden de Tornado’s vierde in Peking (2008) en in Rio (2016) en vijfde in Londen (2012). Komt nu eindelijk die verdiende medaille? Jonathan Borlée blesseerde zich in de halve finale en wordt vervangen door Kevin Borlée. Althans: als die fit is, want hij heeft last van de hamstrings en gaf eerder al forfait in de individuele halve finale. De andere lopers zijn Alexander Doom, Jonathan Sacoor en Dylan Borlée.