Harrie Lavreysen (links) klopte trainingsmaatje Jeffrey Hoogland in een Nederlands onderonsje. — © AP

De finale van de olympische sprint was een Nederlands onderonsje. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland dwongen elkaar tot het uiterste, maar uiteindelijk was het Lavreysen uit Luykgestel, net over de grens met Lommel, die het goud won. “Vreselijk dat je goud en zilver zo moet verdelen.”