Eén dode bij corona-uitbraak in Genks rusthuis

In woonzorgcentrum Mandana in Genk is een bewoner overleden na een coronabesmetting. Nog twee medewerkers en negen bewoners zijn besmet. Drie personen vertonen geen symptomen. Twee personen vertonen hoestklachten. Twee personen, waarvan één reeds palliatief verzorgd werd, hebben naast Covid-19 ook andere gezondheidsproblemen. De uitbraak is een verrassing, alle betrokkenen zijn volledig gevaccineerd. Het gaat om de deltavariant van het virus.

