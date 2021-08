Mika en zijn papa Frank voor het ongeval. “We hebben perspectief en we geloven in het doorzettingsvermogen en de wilskracht van onze zoon”, klinkt het. — © rr

Bilzen

Bijna vier weken geleden maakte de 20-jarige Mika Gielkens een lelijke val met zijn elektrisch skateboard op de Spurkerweg in Bilzen met een hersentrauma als gevolg. De student onderging een ingrijpende operatie. “Het was kantje boord, maar na drie weken kunstmatige coma kunnen we alweer communiceren”, zegt mama Anja Hellinx. “Zijn doorzettingsvermogen is enorm.”