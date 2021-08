In een voorstad ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een 38-jarige man vrijdag om het leven gekomen door een vallende hoogspanningsmast. Minstens 56 actieve branden hebben vrijdag het hele land geteisterd. De branden in het noorden van Athene nemen niet in kracht af. Integendeel, alsmaar nieuwe brandhaarden duiken op en wind wakkert de vlammen aan.