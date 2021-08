Italië beleeft uiterst succesvolle dag en breekt haar medaillerecord

Italië heeft vrijdag haar medaillerecord op de Olympische Spelen verbroken. Voorlopig telt de Italiaanse delegatie in Tokio 38 medailles. Dat zijn er twee meer dan de vorige meest succesvolle Spelen van de Italianen, in 1932 in Los Angeles en in 1960 in de eigen hoofdstad Rome (telkens 36 medailles).

Vrijdag kwamen er nog drie (gouden) medailles bij voor de Italianen met de gouden plak voor snelwandelaarster Antonella Palmisano, op de 20 km. Luigi Busa pakte vervolgens de titel in de kumitecompetitie karate (-75 kg). En tot slot was er de knappe overwinning van de Italianen in de 4x100 meter. Italië telt momenteel 10 gouden medailles, 10 zilveren medailles en 18 bronzen medailles.