Crème voor een frisse blik, kickstart van de dag: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Muzikaal truitje

Hanne, redacteur: “Mijn oog viel onmiddellijk op dit truitje omdat ik vind dat er muziek in zit. Het doet me zowel denken aan Daydream van Wallace Collection als aan Daydreaming van Massive Attack. En laat muzikale kennis doorgeven aan mijn dochter nu net een van mijn drijfveren zijn als toekomstige moeder. Misschien moet ik ineens al een playlist voor haar beginnen aanmaken.” Babyface, 22,95 euro.

www.schattigebabykleertjes.nl

Totaallook

Lien, redacteur: “Met zonnigere oorden in het vooruitzicht kocht ik nog snel een rok met bijpassende bloes. Nu alleen nog even die spierwitte buik insmeren met bruinen zonder zon.” Zara, 39,95 euro per item.

www.zara.com

Gezonde boost

Hanne, redacteur: “Ontdekt in de biowinkel en aangenaam bevonden als hulp bij de spijsvertering: deze mix van gember en citroen. Ik drink het vaak na het ontbijt, want dan voelt het shotje een beetje als een kickstart van de dag. Voor de zekerheid ineens een volledig kartonnetje besteld. Holy Shot, 17,49 euro voor 12 flesjes (60 ml).

www.supspace.nl

Met een frisse blik

Lien, redacteur: “Een jaar mijn trouwe vriend als het om oogverzorging gaat. Ik bewaar hem in de koelkast voor een extra verfrissend gevoel.” Estée Lauder, 25,90 euro (15 ml).

www.iciparisxl.be

Verzorgde nagels

Hanne, redacteur: “Nagellak met een kleurtje en topcoat in één stick die overal mee naartoe kan. Handig om twee verschillende redenen: lekker compact en als je een sloddervos bent, hoef je maar één ding te zoeken. De licht transparante lak met roze schijn Once chiffon a time doet je nagels overigens heel gezond ogen.” Sally Hansen, 13,99 euro (vanaf half september)

www.kruidvat.be