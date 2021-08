Riemstse kinderen leggen hindernissenparcours af met alpaca’s

Bij aankomst kregen de kinderen uiteraard eerst de nodige uitleg over deze nieuwsgierige dieren. Na de nodige kennis hebben opgedaan was het tijd voor de alpacagility. Bij deze activiteit was het de bedoeling om een alpaca over een hindernissenparcours te leiden. Een zigzagparcours, een wipwap en iets ogenschijnlijk simpels als een zeil op de grond zijn dingen die een alpaca niet dagelijks tegenkomt. Aan deze opdrachten werd er bovendien een wedstrijdje gekoppeld: wie is het behendigst met een alpaca? Na de uitleg van de gids en een oefenrondje was het dan zo ver en moesten de kinderen één voor één de alpaca over het parcours begeleiden. Hierop werden zij beoordeeld door een jury en op het einde kregen ze allemaal hun diploma mee naar huis. Ook vonden de kinderen het leuk om de alpaca’s te knuffelen, want ze vonden het allemaal toch zo’n schattige beestjes!Tussendoor werden er ook unieke foto’s gemaakt zodat ze hun leuke ervaringen achteraf met het thuisfront konden delen.