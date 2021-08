Swappers gaan skiën in Landgraaf

Na een uurtje les was het moment aangebroken om de piste op eigen houtje te gaan verkennen. Sommigen gleden al dadelijk van de hoogste piste af. De kinderen vonden het zo leuk dat ze 's middags zelfs geen tijd hadden om te eten. Ze wilden geen moment van de piste wijken. Het was de eerste keer dat deze activiteit georganiseerd werd en het was dan ook meteen een succes! 's Avonds kwam gelukkig iedereen veilig en wel terug aan in Riemst.