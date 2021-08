Vereniging Limburgia viert 90-jarig bestaan

De club werd in 1930 opgericht en mocht dus 90 kaarsjes uitblazen. In normale omstandigheden was het dan ook een feestjaar geweest, maar corona gooide roet in het eten. De vereniging tracht sinds jaar en dag de Limburgers die in het verre Gent gaan studeren te verenigen en een stukje Limburg in Oost-Vlaanderen te bieden. De club heeft veel leden onder de studenten die de Limburgse mentaliteit en ook de producten uit de thuisprovincie missen.Met oud-leden uit verschillende periodes van haar geschiedenis, lekker eten en de onthulling van een groot gedenkboek ter ere van het negentigjarig bestaan, werd het een geslaagde feestavond.Limburgse studenten in Gent die willen aansluiten bij de vereniging, kunnen contact opnemen via limburgia.gent@gmail.com.