Vredesvlag hangt uit ter herdenking atoomaanval op Japan in 1945

Aan het gemeentehuis van Riemst werd donderdag 6 augustus de Vredesvlag uitgehangen. “Het is immers precies 76 jaar geleden dat kernwapens voor het eerst werden ingezet bij de Japanse stad Hiroshima. Drie dagen later werd een tweede kernwapen gedropt boven de stad Nagasaki” verduidelijkt burgemeester Mark Vos (CD&V).

Eigenlijk wilde het Amerikaanse leger na Hiroshima de stad Kokura bombarderen, maar een te dichte bewolking maakte dit onmogelijk. Uiteindelijk vernielde de tweede, en tot nu toe ook laatste atoombom, de stad Nagasaki op 9 augustus. Nadien bleef wereldwijd de nucleaire dreiging.

In België engageerde de stad Ieper zich binnen het netwerk Mayors for Peace als eerste om jaarlijks stil te staan bij de gruwel van toen en riep de andere steden en gemeenten op om solidariteit te tonen met de slachtoffers van de bombardementen door het hijsen van de Mayors for Peace vlag.

“Samen met ruim 100 Belgische steden en gemeenten gaf Riemst gevolg aan deze oproep en op 6 augustus om 8.15 uur hebben wij de Vredesvlag uitgehangen om ze op 9 augustus om 11.02 uur weer te strijken. Het zijn de exacte tijdstippen waarop de twee atoombommen de Japanse steden vernielden en ruim 200.000 slachtoffers maakten” aldus burgemeester Vos.