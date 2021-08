Ruiter Pieter Devos tevreden: “We waren heel goed, maar we hebben nog niets gewonnen”

Het Belgische team heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van de teamcompetitie in de jumping. Een opsteker voor de atleten, na een individuele finale die niet aan de verwachtingen voldeed. “Morgen beginnen we vanaf nul”, klinkt het bij de ruiters.

Ruiters Pieter Devos, Jérôme Guery en Grégory Wathelet finishten vrijdag op een gedeelde tweede plaats in de kwalificaties. België behaalde een totaal van slechts vier strafpunten, allen voor het overschrijden van de tijdslimiet van 82 seconden. “Vandaag moesten we tactisch zijn om de paarden niet onnodig te vermoeien”, aldus Guéry.

De kwalificaties van de landencompetitie gingen van start zonder Niels Bruynseels. In de individuele finale liep zijn paard een blessure op, hij werd vervangen door Pieter Devos en zijn paard Claire Z. “Mijn paard was frisser, dat is waar. Ik vergat mijn aanvankelijke teleurstelling (om slechts een vervanger te zijn, nvdr.) en ben me blijven voorbereiden voor het geval ik moest springen. En dat is gebeurd, en daar ben ik blij mee”, aldus Devos.

Devos kwam als eerste aan de beurt en legde een foutloos parcours af. “De druk is groot en dit format is voor iedereen nieuw. We waren alle drie heel goed, maar we hebben nog niets gewonnen. Nu moeten we eerst wat uitrusten”, klinkt het.

Ook andere ruiters succesvol

Jérôme Guéry was na de wedstrijd opnieuw vol lof over zijn paard Quel Homme de Hus. “Hij vloog door de race, het was supervloeiend. Als het nodig was geweest, had ik makkelijk de tijd kunnen halen (Guéry kreeg een strafpuntje omwille van de tijdslimiet, nvdr.).”

Guéry kwam ook terug op het forfait van Niels Bruynseels, die in het belang van het team besliste een stap opzij te zetten. “Hij wilde niet het risico nemen dat zijn paard opnieuw een slechte dag zou hebben. Het is het bewijs dat je bij dit evenement eerder aan het team en aan het land denkt dan aan jezelf.”

© EPA-EFE

Tot slot was ook Grégory Wathelet aan zet. Hij had bijzonder veel marge, nam zijn tijd en bleef net als zijn landgenoten foutloos. “De derde plek is er een die ik vaak inneem. Het is net als de vijfde strafschopnemer: als er gescoord wordt, praat men alleen over hem, als hij mist, praat men ook alleen over hem”, vertelt hij met een glimlach. “Ik hou van deze rol, maar de druk is groot. Ik zou teleurgesteld zijn om morgen zonder druk te moeten aantreden, want dat betekent dat we geen kans meer hebben op een medaille.”

Wie zal er uiteindelijk een medaille in de wacht slepen? “Er zijn vijf of zes teams die kunnen winnen”, concludeert Pieter Devos. “Ik hoop dat België daar deel van uitmaakt, maar paardrijden is een van de meest onvoorspelbare sporten die er zijn.”