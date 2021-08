De hoogtepunten van dag 14: Tornados en jumpingruiters zorgen voor hoop

Op de veertiende dag van de Olympische Spelen was er vooral teleurstelling om het tegenvallende optreden van D’hoore en Kopecky in de ploegkoers. De jumpingruiters en de Tornados deden het wel goed en strijden zaterdag voor een medaille. Nederland mocht weer juichen in het hockey en op de Izu Velodrome en Allyson Felix schreef geschiedenis.

1. Vierde finale op rij voor Tornados

De Belgian Tornados kwalificeerden zich voor hun vierde olympische finale op een rij. In de halve finale in Tokio werden ze in 2:59.37 derde in de tweede reeks van de 4x400 meter. Dat volstond voor kwalificatie voor de finale, die zaterdag om 14.50 uur Belgische tijd wordt gelopen.

Alexander Doom, gestart vanuit baan zes, gaf de stok als vierde door aan Jonathan Sacoor, die opschoof naar de tweede plaats. Dylan Borlée deed nog beter en liet slotloper Jonathan Borlée als eerste beginnen aan de laatste 400 meter. Borlée blesseerde zich in de laatste rechte lijn en moest Polen (2:58.55) en Jamaica (2:59.29) nog laten passeren.

Afwachten of Jonathan Borlée de finale kan lopen en eventueel kan vervangen worden door tweelingbroer Kevin, die rust kreeg maar sukkelt met de hamstring en al forfait gaf voor de halve finales van de individuele 400 meter.

Eerder werden de Tornado’s vierde in Peking (2008) en Rio (2016) en vijfde in Londen (2012).

2. Hollandse broedermoord op de piste

Ze behaalden samen al Nederlands goud in de teamsprint op de olympische IZU Velodrome. Maar Harrie Lavreysen en trainingspartner Jeffrey Hoogland moesten in een onderlinge confrontatie uitmaken wie individueel de beste was. Hoogland won de eerste heat, Lavreysen de tweede én daarna de beslissende decider. Een broedermoord onder de Hollandse Jerommekes, net als vorig jaar op het WK in Berlijn. Daar pakte Lavreysen ook nog een derde goud in de keirin en dat is hij opnieuw van plan. Nederland is nu al in de ban van Harries hattrick. “Ik ben hier nog niet klaar”, liet hij na zijn tweede goud meteen weten.

3. Allyson Felix naast Carl Lewis (en ze doet wellicht nog beter)

Allyson Felix is voortaan de atlete met de meeste olympische medailles op haar naam. De 35-jarige Amerikaanse pakte in Tokio (haar vijfde Spelen) brons op de 400 meter, meteen de tiende olympische medaille in haar carrière. Eerder pakte ze al zes keer goud (2008, drie keer in 2012 en twee keer in 2016) en drie keer zilver (2004, 2008 en 2016). Met tien medailles komt ze op gelijke hoogte met de beste Amerikaanse man, Carl Lewis. Felix kan later op deze Spelen nog een medaille veroveren, want ze maakt ook deel uit van de Amerikaanse estafetteploeg op de 4x400 meter.

De overwinning op de 400 meter was voor de Bahamaanse Shaunae Miller-Uibo(48.36), voor de Dominicaanse Marileidy Paulino (49.20) en Felix (49.46).

4. Belgisch jumpingteam foutloos naar finale

Het Belgische jumpingteam heeft zich geplaatst voor de finale van de teamcompetitie, die zaterdag vanaf 12 uur Belgische tijd op het programma staat. Ruiters Pieter Devos, Jérôme Guery en Grégory Wathelet finishten op een gedeelde tweede plaats in de kwalificaties. Tien landen plaatsten zich voor de finale.

Pieter Devos (met Claire Z) kwam als eerste Belg in actie en bleef foutloos, in een tijd van 83.29. Vervolgens kwam Jérôme Guery (met Quel Homme de Hus) aan de beurt. Hij bleef ook foutloos en dat in 82.89. Gregory Wathelet (met Nevados S) was de laatste Belg die in actie kwam. Ook hij bleef zonder fout, en dat in 86.91. België behaalde zo een totaal van slechts vier strafpunten, allen voor het overschrijden van de tijdslimiet van 82 seconden.

De Belgen moesten enkel Zweden, dat geen enkel strafpunt kreeg, voorlaten. Zaterdag start iedereen wel opnieuw vanaf nul.

5. Nederlandse hockeyvrouwen nemen net als Belgian Lions wraak voor Rio

Nederland won de finale van het hockeytoernooi bij de vrouwen. Oranje versloeg Argentinië in de eindstrijd met 3-1. Halverwege het tweede kwart kwam Oranje op voorsprong via Margot van Geffen, die een strafcorner van Frédérique Matla licht toucheerde. Niet veel later was het opnieuw raak en ditmaal was Caia van Maasakker trefzeker uit een strafcorner. Drie minuten later legde de verdedigster opnieuw met succes aan. Net voor rust verkleinde Agustina Gorzelany de kloof. In de tweede helft vielen er geen doelpunten meer.

Het is voor Nederland de derde olympische titel in het hockey bij de vrouwen, na 2008 en 2012. Vijf jaar geleden in Rio verloren de Nederlandse vrouwen de finale na shoot-outs van Groot-Brittannië.