Sport is emotie. Zo ook in de moderne vijfkamp. De Duitse Annika Schleu lag op koers voor een medaille, maar tijdens het jumping-onderdeel liep het helemaal fout. Het paard van de Duitse weigerde dienst, waardoor ze haar kansen op een medaille in rook zag opgaan. Schleu kon haar tranen dan ook niet bedwingen.

