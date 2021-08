ROYALS. De pineut in het verjaardagsfilmpje van Meghan Markle, het verborgen talent van prins William

Deze week zagen we een jarige Meghan Markle opduiken in een speciale verjaardagsvideo, waarin ze aankondigde dat ze het ‘40 x 40’-initiatief lanceert. Dat houdt in dat ze naar aanleiding van haar veertigste, veertig vrienden optrommelde om veertig minuten tijd te investeren in vrouwen die hun werk kwijtspeelden door de coronacrisis en nu een nieuwe job zoeken. In die bewuste video ging het er jolig aan toe met bevriende actrice Melissa McCarthy. Té jolig volgens hondje Guy, de beagle die Markle adopteerde toen ze nog in Toronto woonde. Aandachtige kijkers zagen de viervoeter een dutje doen op zijn kussen in de ruimte en geleidelijk wakker worden omdat het gesprek steeds luider klonk. Het beestje keek op een bepaald moment ietwat verveeld in de camera, alsof het enthousiasme van Markle net een mooie droom abrupt had beëindigd.

In datzelfde filmpje van iets meer dan twee minuten is ook een rol voor prins Harry weggelegd. Helemaal op het einde verschijnt hij achter het raam van de beige kantoorruimte en haalt hij halsbrekende toeren uit met … jongleerballen. Nu is jongleren toevallig een talent van prins Harry én prins William. Die laatste bewees het al eerder tijdens een werkbezoek aan een circusschool in het Ierse Galway.

Prins William. — © ISOPIX

Als het van de Britten afhangt is er trouwens een nieuwe rebel bekend binnen de koninklijke familie. Het gaat om Jack Brooksbank, sinds 12 oktober 2018 de wederhelft van prinses Eugenie. Hij is al feestend gespot met vriendinnen op een bootje nabij het Italiaanse eiland Capri, waar hij volgens bronnen moest zijn voor zijn werk als ambassadeur voor tequillamerk Casamigos . Het tochtje met de drie dames in bikini kaderde echter binnen het meer ontspannende luik van de zakenreis. Volgens velen ging het er te speels aan toe. Een van de dames, model Erica Pelosini, droogde zich topless af naast de royal. Bevriend model Maria Buccellati nam Brooksbank dan weer stevig vast voor een foto die ze deelde via haar Instagrampagina. Fans van de Britse royals zijn niet mals voor Brooksbank, die vijf maanden geleden zoontje August kreeg met de prinses. Ze categoriseren zijn plezieruitje resoluut onder de noemer “bedrog”. Waar prinses Eugenie was, is niet precies bekend, maar bronnen stellen dat ze in het Verenigd Koninkrijk bleef om voor hun baby te zorgen. Intussen heeft Erica in de media meer duiding gegeven bij haar topless fase op het dek. Ze liet haar bikinitopje achterwege “omdat het nat was.”

Voor de Spaanse koninklijke familie is het momenteel nog volop vakantie. Koning Felipe en koningin Letizia trokken samen met hun twee dochters, prinsessen Leonor en Sofía, naar het Balearische eiland Mallorca. Ter plaatse brachten ze een bezoek aan het natuurpark Serra de Tramuntana en dat leverde enkele zonnige gezinsfoto’s op. Daarop is duidelijk te zien dat de prinsessen een groeispurt maakten en groter zijn dan hun mama.

© ISOPIX

© ISOPIX

Het zijn spannende tijden voor onze Belgische prinses Elisabeth. Ze wacht momenteel op de resultaten van haar ingangsexamen, dat ze aflegde bij een “prestigieuze universiteit” in het Verenigd Koninkrijk. Om welke universiteit het gaat, is niet bekend. Ook over de richting die ze zou volgen, is niets geweten. Er wordt wel gefluisterd dat het de economische of politiek wetenschappelijke richting zou uit gaan, omdat ze daar als toekomstige koningin baat bij zou hebben. Het zou ook betekenen dat ze in de voetsporen van haar vader, koning Filip, treedt. Onze vorst studeerde politieke wetenschappen in de Verenigde Staten.