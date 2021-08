“Mijn leven is aan het veranderen terwijl ik dit zeg”: Britney Spears is enorm blij met iPad en stelt fans gerust

Het gaat “een stuk beter dan verwacht” met Britney Spears. Dat laat de Amerikaanse zangeres weten in twee video’s op sociale media, waarin ze ook heel erg enthousiast is over haar allereerste iPad. “Mijn leven is aan het veranderen terwijl ik dit zeg.”

De laatste dagen is Britney Spears heel actief op sociale media. Dat is een goed teken, zo maakt ze zelf duidelijk in enkele video’s op Instagram. Zo zegt ze in een video dat het “beter dan verwacht” met haar gaat. “Ik ben ervan overtuigd dat velen van jullie je afvragen hoe het met me gaat”, zegt Spears. “Nu ik eindelijk de waarheid verteld heb. Wel, jullie kennen mijn situatie en ik wil op deze manier laten weten dat alles een stuk beter gaat dan ik ooit verwacht had.” Daarnaast beantwoordt ze een hoop vragen van fans.

En er is nog goed nieuws, laat ze in een ander filmpje weten. “Ok, jongens, geweldig nieuws. Ik heb vandaag mijn eerste iPad gekregen. Ik ben zo enthousiast. Ik heb er nooit één gehad, mijn kinderen ook niet. Dit is een doorbraak. Ik heb altijd een kleine telefoon gehad maar nu ik deze iPad in mijn handen heb voel ik mijn leven veranderen terwijl we spreken.”

