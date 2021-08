De koningin is doodmoe. De dag van haar tweede gouden plak was Nafi Thiam een waterval van tranen. The day after houdt ze het wel droog, maar ook droef. Geen spatje euforie, geen greintje vreugde. Ook zonder mondmasker hadden we amper een glimlach op haar gelaat gezien. “Ik ben moe, ik wil gaan slapen”, zegt ze telkens.