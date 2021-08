Marc-Marie Huijbregts op straat aangevallen in Amsterdam: “Keihard in mijn gezicht geslagen”

Marc-Marie Huijbregts is vrijdagochtend aangevallen op de fiets. Dat deelt hij in een video op Instagram. De cabaretier is naar eigen zeggen keihard in zijn gezicht geslagen door een vrouw in de binnenstad van Amsterdam.

De 56-jarige Huijbregts was aan het fietsen over de Herengracht en probeerde een langzaam rijdende auto te passeren. “Maar die stuurde juist mijn kant op en toen belde ik”, legt hij uit. Vervolgens stapte een vrouw uit die hem begon te slaan. “Ik denk een oude kogelstootster of zo, en die slaat mij keihard midden in mijn gezicht. En het is een oude vrouw, dus ik kan haar moeilijk een klap teruggeven.” Ook werd hij uitgescholden, vertelt hij.

De cabaretier, die het kentekennummer van de auto deelt, is erg geschrokken van het incident. De personen in de auto waren volgens hem “knettergek”. Huijbregts heeft de politie gebeld en gaat binnenkort aangifte doen.

Hij is nog op zoek naar een getuige die hem daarbij kan helpen. Op Twitter plaatst hij een oproep: “Zou het lieve meisje dat erbij was toen ik vanochtend op Herengracht werd aangevallen zichzelf willen melden. Dank.”

Het gaat inmiddels wel weer goed met hem, zo laat de cabaretier weten. “Dank voor alle steunende tweets”, schrijft hij op Twitter. Wel wil Marc-Marie graag ophelderen dat het niet een “homofobe aanval” was. “Er werd natuurlijk uiteindelijk ’vieze homo’ geroepen, maar het echtpaar viel me niet aan omdat ik homo ben, maar vanwege mijn fietsbel.”