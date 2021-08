AED-toestel gratis ter beschikking van inwoners

In het uitleenreglement van de dienst Vrije tijd is er een aanpassing aangebracht. “De AED-toestellen worden gratis uitgeleend aan alle categorieën, dus ook aan verenigingen die niet zijn aangesloten bij een adviesraad, privépersonen uit Heers én aan verenigingen en scholen van buurgemeenten”, zegt bevoegd schepen Bart Stevens (VLDumont). “Het gaat hier dan ook om een toestel van algemeen belang. Er hangen nu vijf AED-toestellen in de gemeente: je vindt er eentje aan zaal De Bammerd, de sporthal, het buurthuis van Mechelen-Bovelingen en aan de lokalen van KSA Habiba en Chiro Vechmaal. Binnenkort komt er ook een toestel aan de kantine van voetbalclubs Heers VV en EMBO. Bovendien kan je voor evenementen ook een draagbaar AED-toestel uitlenen via de sporthal.”

Frank Missotten