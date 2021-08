Jamaica snelt naar het olympisch goud op de 4x100 meter bij de vrouwen

De Jamaicaanse vrouwen hebben met overmacht de olympische titel bij de vrouwen veroverd. Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson snelden naar het goud in 41.02, voor de Verenigde Staten (41.45) en Groot-Brittannië (41.88).

De Jamaicaanse vrouwen hebben hun favorietenrol waargemaakt op de 4x100 meter. Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson liepen in een nationaal record van 41.02 naar de overwinning. Het zilver was voor de Verenigde Staten (45.45), het brons voor Groot-Brittannië (41.88).

De Amerikaanse vrouwen pakten in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) nog telkens goud voor Jamaica. Dit keer waren de rollen omgekeerd. Voor Jamaica is het de tweede titel op de 4x100 meter. In Athene (2004) waren ze ook al de beste.