Lommel

Op Lommel-Werkplaatsen is vrijdagvoormiddag een inbraak in de lokalen van de hondenschool in de Rozenstraat vastgesteld. De deur werd geforceerd en het hangslot opengebroken. Het is niet uitgesloten dat er wat drank uit de koelkasten is verdwenen. Maar voor de rest lijkt er geen buit te zijn gemaakt. mm