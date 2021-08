Geen unieke trippel voor Sifan Hassan: Nederlandse moet genoegen nemen met brons op de 1.500m

De Nederlandse loopster Sifan Hassan wilde deze Spelen een unieke trippel realiseren door het goud te veroveren op de 1.500m, de 5.000m en de 10.000m, maar mag na de finale van de 1.500 een streep trekken door die droom. Ze kwam immers niet verder dan het brons.

Haar queeste op de ze Spelen begon nochtans uitstekend. Op de 5.000m snelde ze met overmacht naar het goud. En ook op de 1.500 was ze als regerende wereldkampioene op de afstand vrijdag de topfavoriete voor het goud. Alleen moest ze haar meerdere erkennen in de Keniaanse titelverdedigster Faith Kipyegon en de Britse Laura Muir. Kipyegon finishte in 3:53.11, een olympisch record en een seconde sneller dan Muir (3:54.50), die een nationaal record liep. Hassan werd derde in 3:55.86.

Drie gouden medailles binnenhalen is dan wel niet meer mogelijk, zaterdag kan ze wel nog een tweede gouden plak veroveren. Dan strijdt Hassan, die geboren is in Ethiopië, op de 10.000m voor een tweede olympische titel. (tjm)