Pas Geopend: Alfonsineijs

Het jonge koppel Maud Wathion (19) en Thijs Van Marsenille (24) zijn de drijvende krachten achter Alfonsineijs. Thijs’ familie runt in Horpmaal een landbouwbedrijf met melkvee. “Maar ik wou ook iets voor mezelf dat in verband staat met landbouw”, vertelt Thijs. Dus kwam hij op het idee om de melk van het eigen melkvee te verwerken in ijs. “Daarom ben ik bij Syntra een bijscholing gaan volgen voor ijsbereiding. Twee jaar geleden leerde ik dan Maud kennen, zij had hotelschool in Hasselt gevolgd en een passie voor bakken. Een eigen zaak kwam goed uit voor ons tweetjes.” Maud en Thijs gingen vorig jaar al van start met hun hoeveijs in een eigen ijswagen. “We waren toen al van plan om een nieuwbouw voor onze zaak neer te zetten. Doordat de bouw wat vertraging opliep, zijn we pas half juli kunnen opengaan”, zegt Maud.

Patisserie

Bij Alfonsineijs kan je kiezen uit een 24-tal smaken. “Daar komen er nog bij, want ik experimenteer graag”, lacht Maud. “Aan ons ijs voegen we geen eieren of room toe en ook geen kleurstoffen of speciale smaakstoffen. We willen het zo natuurlijk mogelijk houden en in zo veel mogelijk producten onze eigen melk verwerken. In de toekomst willen we dan ook zelfgemaakte patisserie, pudding en rijstpap aanbieden op de eerste verdieping van ons ijssalon. En als dat allemaal goed verloopt, zou ik nog graag met chocolade werken en zelfgemaakte pralines en chocolade creaties willen verkopen. Er liggen dus nog veel uitbreidingsmogelijkheden op tafel.”

Praktisch:

Alfonsineijs

Rauwstraat 2, 3870 Heers (Horpmaal)

0486/84.84.18

alfonsineijs@gmail.com

Facebook: Alfonsineijs

Open: vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 20 uur. Als de werken in augustus klaar zijn, ook op woensdag en donderdag.