Waarom Jennifer Aniston zich niet wil laten omringen door niet-gevaccineerden

Donderdag pikte ze er een van die criticasters uit en diende ze de vrouw in kwestie van antwoord via haar Instagramverhaal. De fan vroeg waarom Aniston ongevaccineerden in haar omgeving überhaupt weert nu ze zelf al beschermd is dankzij haar eigen vaccins.

“Omdat anderen nog altijd de variant van het virus aan mij kunnen doorgeven”, begon ze haar post. “Ik zou er lichtjes ziek van kunnen worden, zonder naar het ziekenhuis te moeten en te sterven. Maar ikzelf kan het virus dan wel nog doorgeven aan iemand die niet gevaccineerd is en die persoon zijn (verzwakte) gezondheid of leven op het spel zetten. Dat is waarom ik me zorgen maak. We moeten om meer geven dan alleen onszelf.”

© Instagram

In het interview met InStyle, het blad waarvan ze in september op de cover staat, gaat ze dieper in op haar mening over de pandemie. “Er is nog steeds een grote groep anti-vaxxers, mensen die gewoon niet naar de feiten luisteren. Dat is echt jammer. Ik verloor een paar mensen in mijn omgeving die een vaccin weigerden”, zegt ze onder meer.

“Ik vind dat het je morele en professionele plicht is om jezelf te informeren. Het is lastig omdat iedereen recht heeft op een eigen mening, maar veel meningen zijn nergens op gebaseerd, behalve op angst of propaganda.”