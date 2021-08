Devos, Guery en Wathelet blijven foutloos en brengen Belgische ploeg naar jumpingfinale

Het Belgische team heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van de teamcompetitie in de jumping, die zaterdag vanaf 12 uur Belgische tijd op het programma staat. Ruiters Pieter Devos, Jérôme Guery en Grégory Wathelet finishten op een gedeelde tweede plaats in de kwalificaties. Tien landen plaatsten zich voor de finale.

Pieter Devos (met Claire Z) kwam als eerste Belg in actie en bleef foutloos, in een tijd van 83.29. Vervolgens kwam Jérôme Guery (met Quel Homme de Hus) aan de beurt. Hij bleef ook foutloos en dat in 82.89. Gregory Wathelet (met Nevados S) was de laatste Belg die in actie kwam. Ook hij bleef zonder fout, en dat in 86.91. België behaalde zo een totaal van slechts vier strafpunten, allen voor het overschrijden van de tijdslimiet van 82 seconden.

De Belgen moesten enkel Zweden, dat geen enkel strafpunt kreeg, voorlaten. Duitsland behaalde ook vier strafpunten. Verder plaatsten ook Zwitserland (10), de Verenigde Staten (13), Frankrijk (15), Groot-Brittannië (20), Brazilië (25), Nederland (26) en Argentinië (27) zich voor de finale.

Devos verving in de kwalificaties Niels Bruynseels (Delux van T&L). Diens paard trapte woensdag bij de warming-up voor de individuele finale een hoefijzer af. Hij werd uitgeschakeld toen het paard nadien twee keer weigerde een obstakel te nemen. Ook de andere Belgen grepen naast de medailles. Wathelet werd negende, Guery veertiende.

Tien finalisten en hun score

1. Zweden: 0 strafpunten

2. België 4 strafpunten

2. Duitsland: 4 strafpunten

4. Zwitserland: 10 strafpunten

5. Verenigde Staten: 13 strafpunten

6. Frankrijk: 15 strafpunten

7. Groot-Brittannië: 20 strafpunten

8. Brazilië: 25 strafpunten

9. Nederland: 26 strafpunten

10. Argentinië: 27 strafpunten