Even kijken en snel weer weg: WhatsApp introduceert verdwijntruc voor foto’s

Het principe is simpel: als verzender stuur je een foto of filmpje naar een contact naar keuze door het nieuwe icoontje met een ‘1’, net naast het tekstvak, aan te klikken. Als de ontvanger van dienst de afbeelding één keer heeft geopend, wordt deze verwijderd. Voorgoed. Het beeld wordt nergens opgeslagen op je telefoon. Als je het toch nog eens wil bekijken, krijg je de melding dat het bestand al eerder werd geopend. Bij het bedrijf zelf klinkt het dat “de functie bedoeld is om gebruikers nog meer controle te geven over hun privacy”.

Nu ja: net zoals verdwijnende berichten in andere apps zoals Snapchat, is het wel mogelijk om een ​​screenshot of schermopname te maken van het bericht als het wordt geopend. Of om het ene scherm te filmen met een andere camera. Daarom raadt Whatsapp in een blogpost aan om gevoelige info - bijvoorbeeld paswoorden en codes - enkel door te sturen naar mensen die je vertrouwt.

In het Verenigd Koninkrijk zijn kinderbeschermingsorganisaties niet opgezet met de nieuwe feature, zo schrijft de BBC. Ze zijn bezorgd dat automatisch verdwijnende berichten kunnen helpen om bewijs van kindermisbruik te verdoezelen.