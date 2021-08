Juventus moet door het stof na racistische foto: excuses en gesprek met sponsor Adidas

Donderdagavond zette @JuventusWomen een tweet online met een foto van verdedigster Cecilia Salvai. De Italiaanse had een oranje kegeltje op haar hoofd en maakte haar ogen kleiner met haar vingers, alsof ze een Aziatische was.

Binnen de 20 minuten werd de tweet bijna 8.000 keer gedeeld. Niet omdat die grappig was, integendeel. Wel vanwege de duidelijke racistische ondertoon. De tweet werd dan ook snel weer verwijderd. Eerst kwam de vrouwenploeg van de Oude Dame met excuses.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daarna kwam ook de club zelf met een statement. “Wij willen onze excuses aanbieden voor het bericht op sociale media dat racistisch en discriminerend was”, aldus Juventus. “We realiseerden meteen dat we een onvergeeflijke fout hebben gemaakt en dat dit mensen die tegen discriminatie zijn heeft gekwetst. We gaan ons hierover bezinnen en nemen hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een dag later blijkt dat ook Adidas, de kledingsponsor van de Italiaanse club van Cristiano Ronaldo, allesbehalve opgezet is met de hele affaire. “We veroordelen elke vorm van racisme”, liet een woordvoerder weten aan Sky Sports. “We zijn in gesprek met de club over deze zaak.”