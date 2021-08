Ze zijn elkaars getuige op trouwfeesten. Ze zien elkaar meer dan hun lief, vrouw en kind. Ze delen foto’s van hun kinderen of huisdieren. Toch hebben ze er geen moeite mee om elkaar te bekritiseren. Sterker, het wordt aangemoedigd. “Dat is soms confronterend. Maar net door die cultuur van eerlijkheid en openheid zijn we zover geraakt.”