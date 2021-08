Iedereen die op Pukkelpop 2011 was, weet nog exact waar hij of zij stond toen de storm losbrak. — © Lotgenoten

Hasselt

Gewond of ongedeerd. Nietsvermoedend, lachend en feestend of vrezend voor eigen leven. Iedereen die op Pukkelpop 2011 was, weet nog exact waar hij of zij stond op de wei. De ramp door de ogen van de Pukkelpoppers: het laatste deel in de reeks ‘Pukkelpop: 10 jaar na de storm’.