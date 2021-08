In Genk kan je vandaag en morgen naar het Absolutely Free Festival. Onder de toepasselijke naam 'Terug naar AFF' is het Genkse gratis festival terug na een coronabreak. Bewust kleinschaliger, voor 500 bezoekers per dag. Die kunnen per bubbel een tafeltje reserveren en daar zonder mondmasker genieten van muziek. De affiche is opnieuw een muzikale ontdekkingsreis met vooral Belgische en Nederlandse acts.