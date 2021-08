Lommel

De naam van haar vriend, dat was het laatste wat Elke Theuwissen (30) riep toen ze als passagier van een Citroën Berlingo op een maaidorser in Lommel reed. Er kon geen hulp meer baten voor de Balense. De bestuurder (60) van de slecht verlichte maaidorser is nu veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel.