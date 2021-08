In olympische lauweren heeft het zich de jongste decennia onvoldoende vertaald, maar België geldt in de paardensport als een hotspot van wereldfaam. Een op de drie paarden die in Tokio ronddraven, is zelfs in dit land geboren. Waarom wil de hele wereld Belgische springpaarden? En wat maakt het tochtgat aan de Noordzee tot zo’n vruchtbare grond?