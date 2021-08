Wanneer niet de olympische kampioen, maar de nummer 35 de held van de dag is: “Ik ga nu een rustiger leven tegemoet”

De Pool Dawid Tomala veroverde vrijdag op de Spelen van Tokio de olympische titel in de 50 km snelwandelen. Maar de meeste aandacht ging naar de nummer 35 in de uitslag.

In Sapporo, duizend kilometer ten noorden van Tokio, kwam de 31-jarige Pool na 3u50:08 over de streep, 36 seconden sneller dan de Duitser Jonathan Hilbert. Het brons ging naar de Canadees Evan Dunfee. Hij finishte 51 seconden na de winnaar. De Fransman Yohann Diniz, houder van het wereldrecord en de wereldkampioen van 2017, stapte na ongeveer 30 kilometer uit de race.

Kwam wel aan: Jesus Angel Garcia. De 51-jarige Spanjaard pakte de 35ste plaats op 47 finishers, op bijna twintig minuten van olympisch kampioen Tomala. Heel straf want Angel Garcia stond voor de achtste (!) keer aan de start van een olympische 50 kilometer. Hij was er voor de eerste keer bij op de Spelen van 1992 in Barcelona en schreef dan ook atletiekgeschiedenis. Geen enkele atleet nam aan zoveel Olympische Spelen deel als de Spanjaard.

Zijn beste resultaat: vierde in 2008 in Peking. Verder werd hij tiende in Barcelona, liep hij niet uit in Atlanta, werd Garcia twaalfde in Sydney, vijfde in Athene, negentiende in Londen en twintigste in Rio.

Het was meteen de laatste wedstrijd van Angel Garcia, die de loopschoenen aan de haak hangt. Het was sowieso geen mogelijkheid om door te doen tot de Spelen van 2024 in Parijs want dan staat de 50 km snelwandelen niet langer op het programma. De reden? Er is geen equivalent bij de vrouwen.

Angel Garcia werd in 1993 wereldkampioen op dit nummer. “Ik heb het geluk gehad om bij veel Spelen aanwezig te zijn”, aldus de Spanjaard, fan van Atlético Madrid en voetspecialist. “Ik voel me onderdeel van iets historisch. Acht Spelen, dat is genoeg. Ik ga nu een rustiger leven tegemoet.”

Het record van meeste Spelen staat op naam van de Canadese ruiter Ian Millar, die tien keer deelnam tussen 1972 en 1992.