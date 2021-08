Overstromingen: 100 miljoen euro verzekeringsschade bij Belfiusklanten

De klanten van Belfius hebben door de zware overstromingen van midden juli in het oosten van België voor zo’n 100 miljoen euro schade aangegeven. Het gaat om een schatting, op basis van de momenteel ingediende claims, verklaarde Dirk Vanderschrick, topman van Belfius Insurance, vrijdag in de marge van de halfjaarresultaten. Het cijfer is dus nog niet definitief. Belfius heeft een groot deel herverzekerd, waardoor de netto-impact voor de bankverzekeraar op zo’n 35 miljoen euro uitkomt.