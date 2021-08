Teleurgestelde Lotte Kopecky verklaart dramatische ploegkoers: “We stonden er goed voor”

Het was een dramatisch ploegkoers voor Lotte Kopecky en Jolien D’hoore. Tiende op één ronde, slechts twee puntjes gescoord en twee valpartijen. De teleurstelling na afloop was bijzonder groot.

Kopecky kwam zwaar ten val toen de Nederlandse Kirsten Wild onderuit ging. De nummer vier van de wegrit kon Wild niet ontwijken en vloog over haar concurrente.

“Ik voel mijn ribben een beetje heb een paar schaafwonden, maar voor de rest valt het wel mee”, aldus Kopecky na afloop, die nadien ook D’hoore zag vallen bij een wissel. “Ik weet niet juist wat er misliep. We proberen elkaar af te lossen en er blokkeert iets, denk ik, waardoor Jolien valt. Het was een heel ongelukkig moment en ik was ook al mijn snelheid kwijt. Om je dan terug in gang te moeten trekken, dat was niet leuk. Het was wel te verwachten dat het een incidentrijke koers ging zijn. Het is jammer dat wij alle twee tegen de grond gaan.”

“Toen ik viel… Ik wist niet wat er gebeurde, maar ik wist meteen hoe laat het was. Ik moest zelfs geen moeite doen om te proberen ontwijken. Ik kon geen kant meer uit. Ik was wel wat geschrokken, maar ik dacht slechts aan één ding: zo snel mogelijk terug op de fiets en weer in koers komen, wat ook lukte. Alles verliep supersnel. Ik had de moed nog niet opgegeven en geloofde er nog wel in.”

Vreemde verloren ronde

Maar verder dan plek tien geraakten de Belgische vrouwen dus niet. “Vanaf die tweede val kan je spreken van het slechtst mogelijke scenario. Voor Jolien ten val kwam, zaten we nog in een goeie positie. Vanuit het groepje waar wij in zaten, worden de Denen nog tweede en zij hadden ook nog maar twee punten. Met de snelheid die wij hadden, wisten we dat we het in het begin moeilijk gingen krijgen. In de tweede helft van de wedstrijd zou het nog kunnen goedkomen, als we die ronden pakken bijvoorbeeld. Dan was alles nog speelbaar.”

Al kregen Kopecky en D’hoore wel een ronde aan de broek. “Ik zag dat ook, maar ik weet niet of dat helemaal klopt. De Denen reden rond, maar wij sloten aan bij het groepje dat niet is rondgereden. Ik weet niet of het helemaal correct is want wij hebben nooit een ronde verloren.”

Eerder op deze Spelen werd Kopecky vierde in de wegrit. Zondag werkt ze nog het omnium af.

“Ik wil deze Spelen niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, klinkt het. “Ik heb nog nooit een betere conditie gehad dan die ik nu heb. Ik ga proberen die zondag te benutten. De goeie benen kunnen niet weg zijn.”