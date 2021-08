Trek-Segafredo trekt met kopman Giulio Ciccone naar Ronde van Spanje

De Italiaan Giulio Ciccone is de kopman van Trek-Segafredo voor de komende Ronde van Spanje, die op 14 augustus van start gaat in Burgos. Dat heeft de WorldTourformatie vrijdag bekendgemaakt.

De 26-jarige Ciccone, in zijn carrière al goed voor twee ritzeges in de Giro, krijgt in zijn zoektocht naar een goede eindklassering de steun van zijn landgenoot Gianluca Brambilla en de Fransman Kenny Elissonde. In de bergen rekent Trek-Segafredo verder op de Spanjaard Juan Pedro Lopez en de Italiaan Antonio Nibali. Voor de vlakke en heuvelachtige ritten worden de Luxemburger Alex Kirsch en de Amerikaan Kiel Reijnen uitgespeeld. De 20-jarige Amerikaan Quinn Simmons, die vorige maand de Ronde van Wallonië won, maakt zijn debuut in een grote ronde.

“Ciccone verdient veel vertrouwen en steun. Voor het eerst in zijn carrière rijdt hij een grote ronde als enige kopman”, stelt sportdirecteur Grégory Rast. “We willen hem in de beste omstandigheden onderbrengen zodat hij zijn stempel kan drukken.”