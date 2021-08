“Een gemiddeld persoon zou geen vijf minuten in een F1-cockpit overleven”

Lewis Hamilton liet na de race in Hongarije weten dat hij uitgeput was, hij zei dat hij zich duizelig voelde en dat zijn zicht vertroebeld was. Het feit dat hij ook kortademig was liet hem vermoeden dat hij nog steeds met de naweeën kampt van zijn besmetting met COVID-19 eind vorig jaar.

Maar de wereldkampioen had in Boedapest ook een zware inhaalrace gereden en zat er fysiek waarschijnlijk ook helemaal doorheen. De technisch directeur van Mercedes, Mike Elliot, probeert ons een idee te geven van wat er zich allemaal afspeelt in de cockpit van een F1-bolide en welk effect het op de rijders heeft.

“Als je nog nooit in de buurt van dit soort auto‘s bent geweest dan is het moeilijk te begrijpen in welke situatie de rijders zich bevinden,” aldus Elliot in een video van het Mercedes F1 team op YouTube.

“Omdat de lucht die langs de auto passeert dicht over de grond gaat, is die lucht dichter bij de baantemperatuur dan de luchttemperatuur. Laten we aannemen dat het tijdens de race zo‘n veertig of vijftig graden was, naast het feit dat de luchtvochtigheid hoog was. Daar komt nog bij dat de rijders in een hete cockpit zitten met allerlei elektrische componenten en hydraulica naast zich.“

“Een gemiddeld persoon zoals jij en ik zou niet in staat zijn om vijf minuten in de cockpit te overleven, laat staan een hele race,” vervolgde Elliott. ”Het was dus niet verwonderlijk dat Lewis er na afloop zo slecht aan toe was. Hopelijk herstelt hij goed. Hij heeft nu in ieder geval de zomerstop en ik heb er alle vertrouwen in dat hij sterk terug zal komen voor de tweede helft van het seizoen.”

(F1journaal.be)