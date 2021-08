Baanwielrensters D’hoore en Kopecky worden tegenvallend tiende in de ploegkoers

Lotte Kopecky en Jolien D’hoore zijn vrijdag als tiende geëindigd in de ploegkoers op de Olympische Spelen in Tokio. Groot-Brittannië pakte het goud in de allereerste olympische ploegkoers bij de vrouwen. Het zilver ging naar Denemarken, het brons naar Rusland.

IN BEELD. Lotte Kopecky vliegt over Nederlandse, Jolien D’hoore valt bij dramatische wissel in ploegkoers

De Belgische vrouwen reden een dramatische wedstrijd. Ze behaalden slechts twee puntjes, in de zevende sprint, en kwamen verder niet in de race voor. Kopecky en D’hoore vielen beiden een keer en liepen ook nog een verliesronde op. Een medaille zat er nooit in. Groot-Brittannië, met Katie Archibald en Laura Kenny, was de hele race baas en won met 78 punten. Voor Kenny was het haar vijfde olympisch goud na winst in het omnium en de ploegachtervolging in 2012 en 2016.

De Deense vrouwen Amalie Dideriksen en Julie Leth sprokkelden als tweede 35 punten, Rusland (Gulnaz Khatuntseva en Mariia Novolodskaia) werd derde met 26 punten. De Nederlandse favorieten Kirsten Wild en Amy Pieters werden tegenvallend vierde met 21 punten. België eindigde door de verliesronde met -18 punten.

De 31-jarige D’hoore en de 25-jarige Kopecky werden eerder samen Europees (2016) en wereldkampioen (2017) ploegkoers.

Eerder op deze Spelen werd Kopecky vierde in de wegrit. Zondag werkt ze op de Izu Velodrome nog het omnium af.

Jolien D’hoore veroverde vijf jaar geleden op de Spelen in Rio de Janeiro brons in het omnium.

© BELGA

© BELGA

© ISOPIX

© BELGA