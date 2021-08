IN BEELD. Lotte Kopecky vliegt over Nederlandse, Jolien D’hoore valt bij dramatische wissel in ploegkoers

De start van het Belgische koppel was al niet om over naar huis te schrijven. Groot-Brittannië was outstanding en ook Nederland startte goed. Tot Kirsten Wild tegen een Australische reed vlak voor een wissel en tegen het parket ging. De Nederlandse pakte onderweg een Poolse renster mee, waarna Kopecky over Wild vloog en hard ten val kwam.

Kopecky stond gelukkig snel weer recht en kon de race verderzetten. Er werd vervolgens een eerste keer gescoord, maar de Belgen kregen dan een ronde aan de broek. Weg droom.

Daarna ging ook D’hoore nog eens onderuit. Bij een wissel tikte ze het achterwiel van Kopecky aan, waardoor een valpartij onvermijdelijk was. De Belgen eindigden uiteindelijk als tiende, terwijl het goud voor de Britse vrouwen was. Het zilver ging naar Denemarken, het brons naar Rusland.

D’hoore en Kopecky werden eerder samen Europees (2016) en wereldkampioen (2017) ploegkoers. Eerder op deze Spelen werd Kopecky vierde in de wegrit. Zondag werkt ze op de Izu Velodrome nog het omnium af. D’hoore veroverde vijf jaar geleden op de Spelen in Rio brons in het omnium.