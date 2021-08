Prinses Delphine onthult exclusieve print voor racewagen op Circuit Zolder

De DTM is dit weekend weer in Zolder, maar het is niet de DTM zoals we ze kenden. Eén Belg racet mee: Esteban Muth, een 19-jarige Brusselaar die zijn auto voor de Belgische manche liet decoreren door prinses Delphine van Saksen-Coburg.

Het heet nog altijd DTM, als in Deutsche Tourenwagen Masters, maar vanaf dit seizoen rijden ze niet meer met toerwagens. Mercedes en Audi trokken de stekker eruit en alleen BMW bleef nog over. Daarop is het kampioenschap, geleid door ex-F1-piloot Gerhard Berger, overgestapt op GT3’s zonder veel betrokkenheid van de automerken. Een keuze uit economische noodzaak, en veel professionele toprijders zijn opgestapt. Maar wat overblijft is nog altijd autosport van hoog niveau en de bedoeling is om een stapje achteruit te zetten, om dan een aanloop te nemen en in de toekomst verder te springen. Zolder wil die trein niet missen en doet mee.

Art car

Hetzelfde geldt voor Esteban Muth. 19 jaar, wat race-ervaring uit de karting, F4, F3 en nu tussen de grote jongens gegooid in de DTM. Het Duitse T3 Motorsport zet voor hem een Lamborghini Huracan GT3 klaar en kunstenares Delphine Boël, tegenwoordig prinses van België, zorgt ervoor dat hij in eigen land niet onopgemerkt voorbij racet. In het verleden hebben ook artiesten als Roy Lichtenstein en Andy Warhol zich aan art cars gewaagd. “Ik ben vereerd dat ik in Zolder met een art car mag rijden en dat de naam en het ontwerp van Delphine op mijn Lamborghini zullen staan. Hij ziet er absoluut mega uit”, zegt Muth.

In de new look DTM vindt de jonge Muth het ideale kampioenschap om zijn naam te vestigen. “Vorig jaar waren er al contacten met de DTM, maar door corona is er toen niets van gekomen. Dit jaar hebben we de kans wel gegrepen. DTM is nu het hoogste GT-kampioenschap dat er bestaat. In onze versie zijn deze GT’s één tot twee seconden sneller dan in de GT Series van SRO. Dat verschil zit in de banden en het motorvermogen. De DTM wil per se het snelste zijn. Dit was de beste keuze die ze konden maken. Dit is de toekomst. Zelf ben ik de tweede jongste rijder. Liam Lawson is nog enkele maanden jonger.”

Onbekend Zolder

In het openingsweekend in Monza kwalificeerde Muth zich meteen in de top vijf. “Monza was heel goed, zeker voor een eerste race. Ik heb veel geleerd, het team ook. We hadden minder getest dan de anderen en top vijf in de eerste kwalificatie was het beste dat we konden vragen. Dat had ik echt niet verwacht. Top tien, eens één keer in het weekend, daar was ik blij mee geweest. We weten dat we de snelheid hebben in de kwalificaties, maar de races zijn wat moeilijker. Onze bandendegradatie is niet zo goed, we verliezen te veel op het einde van de race. En ook de bandenwissels moeten nog beter.”

Zolder is dan wel Muths thuisrace, maar veel voordeel puurt hij daar niet uit. Veel concurrenten hebben er immers vaker gereden dan hij. Anderen, zoals Alex Albon, zijn er uitgebreid komen testen “Weet je dat ik nog maar één race heb gereden in Zolder? De 24 Uur in 2017 met een Porsche van QSR. Het was de eerste GT- en eerste uithoudingsrace in mijn carrière. Ik heb op donderdag vijf of zes ronden getest en daarna was het leren tijdens de race. We hebben hier ook niet getest, omdat onze auto wat laat klaar was voor de start van het seizoen.”