Geslaagde 2-daagse Heidetocht bij de Bos- en Heikabouters

In het weekend van 31 juli en 1 augustus organiseerden de Bos- en Heikabouters een wandeltweedaagse in de groene omgeving van As.

Zaterdag en zondag was het ideaal wandelweer. Niet te koud en zeker niet te warm. De aangekondigde regen bleef uit tot zondagnamiddag. Een hevige bui en daarna scheen de zon alweer. De meeste wandelaars hadden het weerbericht geraadpleegd en hadden zich dan ook voorzien van regenjas en paraplu. De pijlers hadden prachtige parcours gemaakt. Er was een ruime keuze in wandelafstanden. Een aangepast parcours voor rolstoelgebruikers werd eveneens voorzien. De wandelaars kozen zelf hun startuur en wandelafstand. Er werden veel wandelaars ingeschreven waarvan velen van ver buiten Limburg kwamen. Iedereen genoot van de prachtige bosrijke omgeving. Velen zijn zelfs op beide dagen komen wandelen om toch maar alle aangeboden afstanden te kunnen wandelen. Via allerhande media kreeg het clubbestuur terecht vele felicitaties voor dit prachtig georganiseerd wandelweekend. Deze felicitaties zijn ook voor de vele vrijwilligers die deze 2-daagse mogelijk maakten. En nu nog de laatste hand leggen op de voorbereidingen voor de volgende tweedaagse wandeltocht, namelijk de braambierentocht op 4 en 5 september. De start is in zaal Loweta in Opglabbeek en dan wordt er gewandeld richting de bosrijke omgeving van Gruitrode.