Neos Heusden-Zolder bezocht in het kader van de reeks bedrijfsbezoeken de stoomstroopfabriek in Borgloon. Deze ontving in 2019 de monumentenprijs. Het gelauwerde erfgoed is een stille getuige van de tijd dat er nog ruim 'stroop' werd gegeten en er in deze fabriek niet minder dan 100 arbeiders werkten.