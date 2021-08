PXL-studente Magali Somers dingt mee naar kroontje Miss Limburg

De Halense PXL-studente Magali Somers (21) zal in september haar vierde en meteen laatste jaar Verpleegkunde aanvangen. “Een stagejaar. Ik ga heel dit jaar stage ‘lopen’ in de psychiatrie. Waarom ik deelneem aan Miss Limburg? Wel, ik ben iemand die van uitdagingen en van nieuwe dingen houd. Ik had eigenlijk voor mezelf een soort van ‘Bucket List’ gemaakt. In maart bijvoorbeeld speelde ik mee in Blokken, ik ben als verpleegkundige mee geweest op kamp met jongeren met een verstandelijke beperking. En nu Miss Limburg en hopelijk binnenkort misschien naar de nationale verkiezing van Miss België. Mijn ouders trokken mij over de streep. Op dat moment dacht ik dat het niets voor mij was en dat ik het niet zou durven. Maar dit jaar dacht ik bij mezelf dat ik wat uitdaging in mijn leven nodig had. En ik ben gelukkig dat ik deze beslissingen heb gemaakt.”“Geen Miss-verkiezing zonder boodschap. Ook voor Magali Somers is dat zo. “Als 3-jarig kind ben ik bijna doodgebeten door een hond. Mijn broer en ik speelden bij vrienden van mijn ouders in het stro en plots stormde hun hond op mij af. Het is enkel dankzij mijn broer dat ik het kan navertellen. Hij beschermde me, waardoor de bijtwonden niet fataal werden. Hierdoor heb ik wel wat littekens op mijn lichaam. Ik heb hier altijd erg veel complexen over gehad waardoor ik het soms moeilijk had om in bikini rond te lopen. Ik had altijd het gevoel dat iedereen mijn littekens zag. Nu heb ik me erbij neergelegd. Ze horen bij mij en dit ben ik. Ik wil hiermee duidelijk maken dat een Miss iemand mag zijn met complexen en dat het perfecte lichaam niet bestaat.”Waarom een goede verpleegster een goede miss Limburg zou zijn? "Als verpleegster heb je de vaardigheid om goed met mensen om te kunnen en sociaal te zijn. Als Miss heb je deze eigenschappen ook nodig. Ik vind het belangrijk om als Miss Limburg of later hopelijk Miss België nog eens wat extra aandacht te brengen naar alle zorgprofessionals. Zeker na het afgelopen jaar. Ik heb vorig jaar zelf op een corona-afdeling gewerkt en dan pas ondervind je hoe zwaar het eigenlijk is. Dus daarvoor mag er nog eens extra dankbaarheid en aandacht naar al het zorgpersoneel. Nu de cijfers en ziekenhuisopnames weer stijgen vind ik dit een belangrijke boodschap om als Miss en verpleegkundige mee te geven.”