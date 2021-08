Neuroloog loopt marathon ten voordele van MS-Liga Vlaanderen

Al jarenlang is Bart Van Wijmeersch als neuroloog in het Universitair MS Centrum Hasselt-Pelt (UHasselt & Noorderhart Revalidatie & MS) één van de grote promotoren om patiënten met Multiple Sclerose op te volgen via een zogenaamde multidisciplinaire methodiek. Hierbij wordt tijdens de raadpleging een team bestaande uit een neuroloog, revalidatiearts, kinesist, psycholoog of psychologisch assistent, MS-verpleegkundige en een maatschappelijk werker van MS-liga Vlaanderen samengebracht om, ieder vanuit eigen expertise, een veel bredere kijk te krijgen op de patiënt en diens noden. Deze multidisciplinaire methodiek wordt ondertussen al in 15 ziekenhuizen en revalidatiecentra in Vlaanderen toegepast, waarbij telkens de maatschappelijk werkers van MS-Liga Vlaanderen deelnemen en zorgen voor de transmurale verbinding. Deze maatschappelijk werker zorgt niet alleen voor de nodige begeleiding en ondersteuning, maar ook voor de verbinding met de eerste lijn in de thuisomgeving van de persoon met MS en de terugkoppeling met het team. Deze state-of-the-art aanpak die voor personen met MS cruciaal is, wordt tot op heden evenwel niet betoelaagd door de overheid. “Dat betekent dat een multidisciplinaire raadpleging een grote financiële inspanning is die zwaar weegt op de werkingskost. Zeker voor MS-Liga Vlaanderen, die voor meer dan 80% afhankelijk is van fondsenwerving, vormt dit een grote kost”, zegt Bart Van Wijmeersch. Gesponsorde marathon ten voordele van personen met MS en MS-Liga Vlaanderen Voor Bart Van Wijmeersch is het duidelijk: Personen met MS lopen als het ware ook elk een marathon met hun zichtbare of onzichtbare beperking. Dat inspireerde hem om zich ten volle voor te bereiden voor de ‘Antwerp Night Marathon’. Wilt u Bart Van Wijmeersch steunen tijdens zijn voorbereiding naar de marathon? Surf dan naar https://samen.ms-vlaanderen.be/nl/steunprofbart. Hier kunt u het verhaal van professor Bart volgen, online een gift storten ten voordele van de campagne #SteunProfBart of als organisatie optreden als sponsor. Bart Van Wijmeersch zal op 11 september 2021 deelnemen aan de eerste fysieke editie van de ‘Antwerp Night Marathon’. In de vroege avond kunnen de lopers beginnen aan een volledige of halve marathon. Een uurtje na middernacht worden de lopers verwacht aan de finish. Meer informatie over de marathon zelf is terug te vinden op https://www.portofantwerpnightmarathon.com/nl/ .