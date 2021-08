Man vraagt doodzieke vriendin ten huwelijk in ziekenhuis: “Ik zal er altijd voor haar zijn”

De 25-jarige Viktoria Cupay heeft de laatste twee maanden erg afgezien. De Amerikaanse lijdt aan een zeldzame huidziekte waardoor ze al acht weken in het ziekenhuis verblijft. Om haar een beetje op te beuren vroeg haar vriendje Nick een muziektherapeute om te komen zingen in de kamer van Viktoria. Achteraf ging hij op één knie zitten om haar ten huwelijk te vragen. “Ik had het pas door toen hij de ring van zijn grootmoeder uithaalde”, aldus Viktoria. “Ik was verrast en vereerd tegelijk, en zei uiteraard ja.”