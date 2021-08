De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is in Molenstede (Diest) gestart met de afbraak van een voormalig varkensbedrijf. De impact van het bedrijf, dat tussen twee natuurgebieden ligt, op de natuur was te groot. De vrijgekomen grond zal in de toekomst de twee nabijgelegen natuurgebieden met elkaar verbinden, waardoor een groter aaneengesloten natuurgebied ontstaat.